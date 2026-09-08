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Главная / Политика /

Мишустин освободил от должности замминистра просвещения РФ Шварцман

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения РФ Ирину Шварцман. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Шварцман Ирину Владимировну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», – говорится в документе.

Шварцман была назначена на должность в 2024 г. С 2019 г. она занимала должность зампредседателя правительства Калмыкии. В 2021 г. стала директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. Шварцман занималась развитием и строительством учебных заведений. Заняв должность замминистра просвещения РФ, она занималась региональным развитием, а также реализацией нацпроекта «Образование».

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