Мишустин освободил от должности замминистра просвещения РФ Шварцман

Шварцман была назначена на должность в 2024 г. С 2019 г. она занимала должность зампредседателя правительства Калмыкии. В 2021 г. стала директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. Шварцман занималась развитием и строительством учебных заведений. Заняв должность замминистра просвещения РФ, она занималась региональным развитием, а также реализацией нацпроекта «Образование».