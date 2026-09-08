Мишустин освободил от должности замминистра просвещения РФ Шварцман
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения РФ Ирину Шварцман. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Шварцман Ирину Владимировну от должности заместителя министра просвещения Российской Федерации по ее просьбе», – говорится в документе.
Шварцман была назначена на должность в 2024 г. С 2019 г. она занимала должность зампредседателя правительства Калмыкии. В 2021 г. стала директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. Шварцман занималась развитием и строительством учебных заведений. Заняв должность замминистра просвещения РФ, она занималась региональным развитием, а также реализацией нацпроекта «Образование».