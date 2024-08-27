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Мишустин назначил заместителями главы Минпросвещения Колударову и Шварцман

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. Распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Колударова с 2018 г. работала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. В 2022 г. ее назначили министром образования и науки Донецкой народной республики. На новом посту Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров, сообщается на сайте министерства.

Шварцман с 2019 г. занимала должность зампредседателя правительства Калмыкии. В 2021 г. стала директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. На сайте ведомства сообщается, что она добилась запуска программы капитального ремонта школ и дальнейшего расширения программы на детские сады и систему среднего профессионального образования. Кроме того, благодаря ее работе было досрочно реализовано поручение президента РФ по строительству 1300 школ. В качестве заместителя министра просвещения Шварцман будет заниматься региональным развитием, а также реализацией нацпроекта «Образование».

В конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил о планах по объединению министерств науки и высшего образования и просвещения, чтобы образование стало бесшовным. В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, писали, что российские власти обсуждают возможность объединения этих ведомств в одно (как до 2018 г.), а также идею создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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