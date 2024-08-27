Мишустин назначил заместителями главы Минпросвещения Колударову и Шварцман
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должности заместителей министра просвещения Ольгу Колударову и Ирину Шварцман. Распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Колударова с 2018 г. работала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения. В 2022 г. ее назначили министром образования и науки Донецкой народной республики. На новом посту Колударова будет курировать содержание дошкольного и школьного образования, а также подготовку кадров, сообщается на сайте министерства.
Шварцман с 2019 г. занимала должность зампредседателя правительства Калмыкии. В 2021 г. стала директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения. На сайте ведомства сообщается, что она добилась запуска программы капитального ремонта школ и дальнейшего расширения программы на детские сады и систему среднего профессионального образования. Кроме того, благодаря ее работе было досрочно реализовано поручение президента РФ по строительству 1300 школ. В качестве заместителя министра просвещения Шварцман будет заниматься региональным развитием, а также реализацией нацпроекта «Образование».
В конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил о планах по объединению министерств науки и высшего образования и просвещения, чтобы образование стало бесшовным. В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, писали, что российские власти обсуждают возможность объединения этих ведомств в одно (как до 2018 г.), а также идею создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.