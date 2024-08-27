Мишустин назначил заместителями главы Минпросвещения Колударову и Шварцман

В конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил о планах по объединению министерств науки и высшего образования и просвещения, чтобы образование стало бесшовным. В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, писали, что российские власти обсуждают возможность объединения этих ведомств в одно (как до 2018 г.), а также идею создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.