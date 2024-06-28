Путин рассказал о планах по объединению министерств науки и просвещения
Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил о планах по объединению министерств науки и высшего образования и просвещения, чтобы образование стало бесшовным.
«Мы хотели объединить и Министерство просвещения, то есть школьное образование, и Министерство высшего, среднего образования, науки в один блок. Вы сейчас как раз упомянули, чтобы это было бесшовное такое образование», – заявил Путин в беседе с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой.
«Подумайте вместе с министром тоже, если будут какие-то предложения, я уже вполне серьезно говорю, по совершенствованию работы всего блока, вы, пожалуйста, и курирующему, и вице-премьеру тоже это сформулируйте, и председателю правительства, и ко мне, пожалуйста, присылайте эти предложения», - добавил президент.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что российские власти обсуждают возможность объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство (как до 2018 г.), а также идею создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.
Министерство просвещения в нынешнем виде появилось в 2018 г. Оно отвечает за общее, среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых, воспитание (для этого в школах появились специальные советники по воспитанию), опеку и попечительство несовершеннолетних. В 2018 г. оно было выделено из Минобрнауки, а возглавил его прошлый руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.