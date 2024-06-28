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Путин рассказал о планах по объединению министерств науки и просвещения

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил о планах по объединению министерств науки и высшего образования и просвещения, чтобы образование стало бесшовным.

«Мы хотели объединить и Министерство просвещения, то есть школьное образование, и Министерство высшего, среднего образования, науки в один блок. Вы сейчас как раз упомянули, чтобы это было бесшовное такое образование», – заявил Путин в беседе с заместителем министра науки и высшего образования Ольгой Петровой.

«Подумайте вместе с министром тоже, если будут какие-то предложения, я уже вполне серьезно говорю, по совершенствованию работы всего блока, вы, пожалуйста, и курирующему, и вице-премьеру тоже это сформулируйте, и председателю правительства, и ко мне, пожалуйста, присылайте эти предложения», - добавил президент.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, писали, что российские власти обсуждают возможность объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство (как до 2018 г.), а также идею создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.

Министерство просвещения в нынешнем виде появилось в 2018 г. Оно отвечает за общее, среднее профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых, воспитание (для этого в школах появились специальные советники по воспитанию), опеку и попечительство несовершеннолетних. В 2018 г. оно было выделено из Минобрнауки, а возглавил его прошлый руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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