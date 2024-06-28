Путин рассказал о планах по объединению министерств науки и просвещения

«Подумайте вместе с министром тоже, если будут какие-то предложения, я уже вполне серьезно говорю, по совершенствованию работы всего блока, вы, пожалуйста, и курирующему, и вице-премьеру тоже это сформулируйте, и председателю правительства, и ко мне, пожалуйста, присылайте эти предложения», - добавил президент.