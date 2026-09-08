Белоусов: военная база в Таджикистане готова к борьбе с внешними угрозами
Российская военная база в Таджикистане готова к борьбе с внешними угрозами. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на официальном приеме по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан.
«Российская военная база на территории республики находится в состоянии готовности к борьбе с внешними угрозами», – говорится в сообщении.
8 сентября Белоусов на приеме поздравил республику с праздником и отметил, что за эти годы она прошла большой путь. Также министр обороны добавил, что отношения между Россией и Таджикистаном строились на тесном военном сотрудничестве, а республика продолжает оставаться важным стратегическим партнером для РФ.
1 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Российский лидер в ходе беседы отметил высокий уровень отношений между странами. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Путин также сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных расчетов проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 г. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в сфере безопасности. Путин отметил обеспокоенность Душанбе ситуацией в Афганистане и подтвердил, что Россия находится с Таджикистаном в тесном контакте по вопросам безопасности.