Белоусов: военная база в Таджикистане готова к борьбе с внешними угрозами

1 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Российский лидер в ходе беседы отметил высокий уровень отношений между странами. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Путин также сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных расчетов проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 г. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие в сфере безопасности. Путин отметил обеспокоенность Душанбе ситуацией в Афганистане и подтвердил, что Россия находится с Таджикистаном в тесном контакте по вопросам безопасности.