Вадефуль раскритиковал Киев за количество оборонных заказов у Германии
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и потребовал, чтобы Украина в большей степени учитывала немецкие интересы при закупках оружия. Об этом глава германского МИД сообщил Bild.
Вадефуль заявил, что теперь Германия – самый сильный сторонник Украины с точки зрения финансовой и военной поддержки. Немецкая оборонная промышленность от этого выигрывает, указал он.
«Я сказал об этом и во время моего последнего визита президенту Украины Зеленскому. Мы с вами, мы поддерживаем вас. Но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам, и как минимум мы ожидаем, что вы при всех закупках будете привлекать и немецкую оборонную промышленность», – рассказал Вадефуль.
По его словам, сейчас Берлин не совсем удовлетворен тем, что касается заказов в Германии. ФРГ попросила украинское правительство пересмотреть этот вопрос и обеспечить улучшение ситуации.
17 августа Die Welt со ссылкой на представителя МИД ФРГ писала, что Германия не прекратит поддерживать Украину. Так он ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об усилении методов борьбы с поддержкой Украины Западом. При этом представитель министерства обороны отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но правительство больше не будет предоставлять информацию об отдельных поставках, а также о графиках и объемах военной помощи.