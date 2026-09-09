Вадефуль раскритиковал Киев за количество оборонных заказов у Германии

«Я сказал об этом и во время моего последнего визита президенту Украины Зеленскому. Мы с вами, мы поддерживаем вас. Но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам, и как минимум мы ожидаем, что вы при всех закупках будете привлекать и немецкую оборонную промышленность», – рассказал Вадефуль.