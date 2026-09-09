Системы ПВО за ночь уничтожили 596 БПЛА над Россией

Утром в оперштабе Краснодарского края сообщили о падении обломков БПЛА рядом с частным домом и на территории предприятия в Новороссийске. В результате произошли возгорания, пострадавших нет. Работа общественного транспорта в городе ночью была приостановлена до отмены сигнала «Атака БПЛА». В 05:44 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о снятии ограничений. Ночью штаб также сообщал о повреждениях в Темрюке, где фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома, и в Крымске, где пострадала кровля частного дома. Люди не пострадали.