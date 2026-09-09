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Системы ПВО за ночь уничтожили 596 БПЛА над Россией

Ксения Наумчик
Николай Гынгазов/ТАСС
Николай Гынгазов/ТАСС

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 596 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 мск 8 сентября до 08:00 мск 9 сентября воздушные цели ВСУ были отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Саратова («Гагарин»), Пензы, Сочи, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Уфы, Чебоксар и Оренбурга. Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.

Утром в оперштабе Краснодарского края сообщили о падении обломков БПЛА рядом с частным домом и на территории предприятия в Новороссийске. В результате произошли возгорания, пострадавших нет. Работа общественного транспорта в городе ночью была приостановлена до отмены сигнала «Атака БПЛА». В 05:44 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о снятии ограничений. Ночью штаб также сообщал о повреждениях в Темрюке, где фрагменты беспилотника повредили балкон и остекление в двух квартирах многоквартирного дома, и в Крымске, где пострадала кровля частного дома. Люди не пострадали.

Глава Анапы Светлана Маслова заявила о ночном возгорании в лесном массиве заповедника на Большом Утрише при падении обломков дрона. По ее данным, площадь пожара составила около 1 га. На месте работали около 20 человек и пять единиц техники, ожидалось прибытие авиации. Позже пожар локализовали. Обломки БПЛА также повредили два нежилых здания предприятий, три домовладения и четыре легковых автомобиля. В детском саду «Волна» повреждено остекление четырех окон.

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