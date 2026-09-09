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Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате украинской беспилотной атаки на Новороссийск. Еще 29 человек пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их доставят в краевые медцентры, пообещал губернатор. По словам Кондратьева, повреждения также зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах. Кроме того, пострадали здания православного храма и детского сада. Кондратьев поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле. Будет оперативно оценен ущерб, а все пострадавшие семьи получат необходимую помощь.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома и детсад, пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября силы ПВО сбили 596 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

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