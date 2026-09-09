Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. При необходимости их доставят в краевые медцентры, пообещал губернатор. По словам Кондратьева, повреждения также зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах. Кроме того, пострадали здания православного храма и детского сада. Кондратьев поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко держать ситуацию на личном контроле. Будет оперативно оценен ущерб, а все пострадавшие семьи получат необходимую помощь.