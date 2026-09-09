Грузия назвала условие для вступления страны в Евросоюз

По его словам, Брюсселю необходимо изменить свою политику, если он рассчитывает на вступление Грузии в ЕС. Папуашвили считает, что при действующем курсе Евросоюза присоединение страны к объединению невозможно. При этом Грузия сохраняет статус страны-кандидата, полученный в 2023 г.