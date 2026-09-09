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Главная / Политика /

Грузия назвала условие для вступления страны в Евросоюз

Ксения Наумчик
Инна Кукуджанова / ТАСС
Инна Кукуджанова / ТАСС

Грузия не планирует вступать в Евросоюз при сохранении нынешнего внешнеполитического курса Брюсселя. Об этом заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили на пресс-конференции в Тбилиси, передает корреспондент газеты «Взгляд».

По его словам, Брюсселю необходимо изменить свою политику, если он рассчитывает на вступление Грузии в ЕС. Папуашвили считает, что при действующем курсе Евросоюза присоединение страны к объединению невозможно. При этом Грузия сохраняет статус страны-кандидата, полученный в 2023 г.

Папуашвили отметил, что действующая в ЕС бюрократия действует вразрез с интересами самого объединения. Глава парламента подчеркнул, что Тбилиси хотел бы видеть Евросоюз сильным и справедливым.

Внешнюю политику Брюсселя Папуашвили охарактеризовал как противоречащую здравому смыслу. В качестве примера он привел недавний референдум в Исландии, где население выступило против переговоров о вступлении в ЕС. По мнению грузинского политика, этот результат указывает на повсеместную утрату доверия к Евросоюзу.

В июне ЕС потребовал от Грузии ввести санкции против России, если республика намерена сохранить безвизовый ражим со странами объединения. Папуашвили добавил, власти Грузии не станут разрушать свою страну, несмотря на желание Брюсселя «сделать из визы политическое оружие».

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