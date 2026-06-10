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Главная / Политика /

ЕС потребовал от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на безвиз

Ведомости

Евросоюз (ЕС) потребовал от Грузии ввести санкции против России, если республика намерена сохранить безвизовый ражим со странами объединения. Об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил прессе.

«Они [ЕС] нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством. Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам», – сказал он (цитата по ТАСС).

Папуашвили добавил, власти Грузии не станут разрушать свою страну, несмотря на желание Брюсселя «сделать из визы политическое оружие».

L’AntiDiplomatico: США считают угрозой сотрудничество Грузии с РФ и Китаем

Политика / Международные отношения

10 июня L'AntiDiplomatico сообщила, что США считают стратегической угрозой экономическое сотрудничество Тбилиси с Москвой и Пекином. По данным газеты, Вашингтон обеспокоен, что правящая партия «Грузинская мечта» «идет по опасному пути, скатываясь в орбиту, контролируемую главными противниками Америки, а именно Китаем и Россией». Поэтому 9 июня палата представителей США приняла закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. По данным Национальной службы статистики Грузии на апрель 2026 г., за I квартал страна импортировала из России электроэнергии на $12,9 млн. Сумма стала рекордной за 10 лет.

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