10 июня L'AntiDiplomatico сообщила, что США считают стратегической угрозой экономическое сотрудничество Тбилиси с Москвой и Пекином. По данным газеты, Вашингтон обеспокоен, что правящая партия «Грузинская мечта» «идет по опасному пути, скатываясь в орбиту, контролируемую главными противниками Америки, а именно Китаем и Россией». Поэтому 9 июня палата представителей США приняла закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. По данным Национальной службы статистики Грузии на апрель 2026 г., за I квартал страна импортировала из России электроэнергии на $12,9 млн. Сумма стала рекордной за 10 лет.