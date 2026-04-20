Грузия купила электроэнергию у РФ на рекордные $12,9 млн за I квартал
Грузия за I квартал импортировала из России электроэнергии на $12,9 млн. Сумма стала рекордной за 10 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.
Предыдущий наибольший показатель за I квартал был в 2016 г. Тогда Россия поставила электроэнергии на $13,6 млн. В сравнении с тем же периодом 2025 г. импорт вырос в 22,3 раза, пишет агентство. За март Грузия купила энергоресурса на $2,3 млн – в 12,9 раза выше год к году.
Грузия закупала электроэнергию также у Турции – $12,9 млн, у Азербайджана – $5,9 млн, у Армении – $4 млн.
14 января диспетчер энергосистемы – компания «Системный оператор ЕЭС» сообщил, что потребление электроэнергии в Единой энергетической системе России в 2025 г. снизилось на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВт\ч. В последний раз потребление электроэнергии в России снижалось в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда спрос, по данным СО ЕЭС, сократился на 2,4% до 1,06 трлн кВт\ч.