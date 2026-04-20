Грузия купила электроэнергию у РФ на рекордные $12,9 млн за I квартал

14 января диспетчер энергосистемы – компания «Системный оператор ЕЭС» сообщил, что потребление электроэнергии в Единой энергетической системе России в 2025 г. снизилось на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВт\ч. В последний раз потребление электроэнергии в России снижалось в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда спрос, по данным СО ЕЭС, сократился на 2,4% до 1,06 трлн кВт\ч.