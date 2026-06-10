L’AntiDiplomatico: США считают угрозой сотрудничество Грузии с РФ и Китаем

Вашингтон проявляет все большее беспокойство, что правящая партия «Грузинская мечта» «идет по опасному пути, скатываясь в орбиту, контролируемую главными противниками Америки, а именно Китаем и Россией», говорится в материале. В связи с этим 9 июня Палата представителей США приняла закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. По данным газеты, этот двухпартийный законопроект был внесен несколько месяцев.