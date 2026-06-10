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L’AntiDiplomatico: США считают угрозой сотрудничество Грузии с РФ и Китаем

Ведомости

США расценивают как стратегическую угрозу экономическое сотрудничество Тбилиси с Москвой и Пекином. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

Вашингтон проявляет все большее беспокойство, что правящая партия «Грузинская мечта» «идет по опасному пути, скатываясь в орбиту, контролируемую главными противниками Америки, а именно Китаем и Россией», говорится в материале. В связи с этим 9 июня Палата представителей США приняла закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. По данным газеты, этот двухпартийный законопроект был внесен несколько месяцев.

По мнению критиков, это «классический пример синофобии и гегемонистская попытка ограничить суверенное право Тбилиси выбирать своих партнеров по развитию», указано в статье.

Согласно апрельским данным Национальной службы статистики Грузии, страна за I квартал импортировала из России электроэнергии на $12,9 млн. Сумма стала рекордной за 10 лет. Предыдущий наибольший показатель за I квартал был в 2016 г., когда Россия поставила электроэнергии на $13,6 млн.

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