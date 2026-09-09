Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX149,51-2,08%CNY Бирж.12,729-0,22%IMOEX2 255,36-0,82%RTSI821,63-0,82%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,6-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В Кремле видят негативные последствия от высылки российских дипломатов из Венгрии, Москва подготовит в связи с этим «адекватный ответ». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отразятся они [шаги Венгрии] негативно. Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений. Вместе с тем мы сохраняем свою открытость для дальнейшего развития наших связей, мы заинтересованы в этом», – сказал он. 

Российская сторона намерена ответить на действия Венгрии. Песков заверил, что Москва не является сторонником нанесения вреда «такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений». 

Будапешт объявил о высылке 10 дипломатов РФ накануне. По версии МИДа страны, эти сотрудники занимались в Венгрии «деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».

До этого новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Будапешт подчеркивал в документе венгерской делегации на Генассамблее ООН, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её