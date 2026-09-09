Песков: Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии

«Отразятся они [шаги Венгрии] негативно. Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений. Вместе с тем мы сохраняем свою открытость для дальнейшего развития наших связей, мы заинтересованы в этом», – сказал он.