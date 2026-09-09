Песков: Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии
В Кремле видят негативные последствия от высылки российских дипломатов из Венгрии, Москва подготовит в связи с этим «адекватный ответ». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отразятся они [шаги Венгрии] негативно. Безусловно, это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений. Вместе с тем мы сохраняем свою открытость для дальнейшего развития наших связей, мы заинтересованы в этом», – сказал он.
Российская сторона намерена ответить на действия Венгрии. Песков заверил, что Москва не является сторонником нанесения вреда «такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений».
Будапешт объявил о высылке 10 дипломатов РФ накануне. По версии МИДа страны, эти сотрудники занимались в Венгрии «деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».
До этого новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Будапешт подчеркивал в документе венгерской делегации на Генассамблее ООН, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.