Венгрия высылает 10 российских дипломатов
Венгрия приняла решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом сообщила глава МИД республики Анита Орбан на своей странице в X.
«Действуя в соответствии с моими указаниями, во вторник соответствующий сотрудник министерства иностранных дел проинформировал посла России в Венгрии о том, что, по оценке венгерских властей, 10 членов российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией», – сообщила Орбан.
По словам министра, в связи с этим венгерская сторона потребовала, чтобы российские дипломаты покинули страну. Орбан добавила, что решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии и не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией.
«Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил», – подчеркнула она.
В конце августа новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Это было указано в документе венгерской делегации на Генассамблее ООН. Будапешт также подчеркивал, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.