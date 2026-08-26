Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой

После победы лидера партии «Тиса» Мадьяра на выборах в Венгрии 12 апреля он сообщил, что намеревается восстановить отношения с Украиной. Условием для этого он назвал соблюдение прав закарпатских венгров, к чему также призывал и бывший премьер страны Виктор Орбан.