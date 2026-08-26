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Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой

Сергей Пахомов

Новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Об этом говорится документе венгерской делегации на Генассамблее ООН, который выложили на сайте официального вестника правительства.

Новое правительство рассматривает «поведение России» как угрозу для венгерского меньшинства в Закарпатье.

Будапешт подчеркнул, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.

После победы лидера партии «Тиса» Мадьяра на выборах в Венгрии 12 апреля он сообщил, что намеревается восстановить отношения с Украиной. Условием для этого он назвал соблюдение прав закарпатских венгров, к чему также призывал и бывший премьер страны Виктор Орбан.

20 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль видит «любопытные нюансы» в поведении Мадьяра. Он подчеркнул, что нынешняя позиция Будапешта заметно отличается от линии предшествующего руководства, хотя предметные переговоры между странами на этот счет пока не велись. 

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