Ушаков раскрыл новые детали разговора Путина и Трампа

Ушаков раскрыл новые детали разговора Путина и ТрампаПомощник президента РФ объяснил, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в закрытой беседе обсудили вопрос мирного урегулирования на Украине. В частности, обговаривались возможности достижения этого, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, для скорейшего завершения военных действий США, прежде всего, могли бы прекратить оказывать любую помощь Киеву. При этом помощник российского лидера отметил, что при Трампе военная помощь Киеву заметно снизилась относительно предыдущих двух президентств в США.
По словам Ушакова, контакт Путина с Трампом носил конструктивный, содержательный и деловой характер, как и с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Это [контакт с Трампом] было продолжение поездок Кушнера и Уиткоффа в Москву и в Киев. Так что обсуждалась ситуация вокруг этих поездок, и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса», – сказал Ушаков.
Речь также шла о возможном возобновлении контактов с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате.
Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по ряду других, продолжится.