Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,666-0,71%VEON-RX59,6+1,02%UTAR9,16+5,65%IMOEX2 268,25-0,26%RTSI826,32-0,26%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Политика /

Ушаков раскрыл новые детали разговора Путина и Трампа

Помощник президента РФ объяснил, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в закрытой беседе обсудили вопрос мирного урегулирования на Украине. В частности, обговаривались возможности достижения этого, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, для скорейшего завершения военных действий США, прежде всего, могли бы прекратить оказывать любую помощь Киеву. При этом помощник российского лидера отметил, что при Трампе военная помощь Киеву заметно снизилась относительно предыдущих двух президентств в США.

По словам Ушакова, контакт Путина с Трампом носил конструктивный, содержательный и деловой характер, как и с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Это [контакт с Трампом] было продолжение поездок Кушнера и Уиткоффа в Москву и в Киев. Так что обсуждалась ситуация вокруг этих поездок, и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса», – сказал Ушаков.

Речь также шла о возможном возобновлении контактов с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. Темой их диалога стал обмен мнениями по итогам поездок спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. Итоги пребывания американских переговорщиков были «оценены со знаком плюс». Работа по этому каналу, как и по ряду других, продолжится.

Читайте также:Главное из разговора Путина и Трампа
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь