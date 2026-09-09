Ушаков раскрыл новые детали разговора Путина и Трампа

«Это [контакт с Трампом] было продолжение поездок Кушнера и Уиткоффа в Москву и в Киев. Так что обсуждалась ситуация вокруг этих поездок, и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса», – сказал Ушаков.