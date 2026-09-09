Ушаков: США должны прекратить поддержку Украины для разрешения конфликта
США нужно полностью прекратить поддерживать Киев для быстрого урегулирования конфликта на Украине. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Очевидно, что они могут сделать [в рамках разрешения конфликта], по-моему. Прежде всего, прекратить оказывать военную поддержку Киеву», – подчеркнул он.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к дипломатическому разрешению конфликта, но все зависит от Киева. «Каждую минуту мы готовы прийти к миру. Это зависит от Киева. Такова реальность», – сказал представитель Кремля.
В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование конфликта на Украине. Он прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры также обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
5 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с Путиным, которые продлились более трех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не исключал возможности телефонного разговора лидеров по итогам поездки американских переговорщиков.