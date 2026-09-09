Ушаков: США должны прекратить поддержку Украины для разрешения конфликта

В тот же день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование конфликта на Украине. Он прошел во «взаимоуважительной и деловой манере» и длился один час, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры также обсудили итоги состоявшихся 5–6 сентября поездок в Москву и Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.