Россия и Вьетнам обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности
Россия и Вьетнам обсудили вопросы обеспечения международной информационной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Четвертый раунд российско-вьетнамских межведомственных консультаций состоялся в Москве. Российскую делегацию возглавил помощник секретаря Совбеза РФ Дмитрий Грибков, вьетнамскую – заместитель министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунг.
Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов российско-вьетнамского сотрудничества в области информационной безопасности.
В частности, обсуждались координация взаимодействия уполномоченных ведомств на профильных международных площадках, сотрудничество в целях защиты национального информационного пространства, а также развитие контактов между научными организациями и коммерческими структурами.
По итогам консультаций Россия и Вьетнам подтвердили заинтересованность и готовность к дальнейшему взаимодействию в интересах обеспечения национальной безопасности двух стран в информационной сфере.
9 сентября президент РФ Владимир Путин провел встречу с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом Вьетнама То Ламом. Иностранный лидер заявил, что Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Россией и считает их приоритетными.