Премьер Сингапура получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн. Его годовое вознаграждение с 15 октября увеличится на 64% – с 2,2 млн до 3,6 млн сингапурских долларов ($2,85 млн), сообщил Reuters.
Согласно данным некоммерческого проекта PoliticalSalaries.com, на которые ссылается агентство, премьер Сингапура занимает первое место в мире по размеру зарплаты среди политических лидеров. Для сравнения, президент США Дональд Трамп получает $400 000 в год, а премьер-министр Великобритании – $230 000.
Вонг признал, что вопрос зарплат политиков остается чувствительным для жителей страны, поскольку речь идет о суммах, значительно превышающих доходы большинства граждан. Премьер заявил, что в течение следующих пяти лет будет перечислять полученную прибавку на благотворительность.
Зарплаты других членов правительства также будут повышены в зависимости от результатов работы и обязанностей.
Последний раз зарплаты сингапурских министров корректировались в 2012 г. Тогда их, напротив, сократили на 36% на фоне общественного недовольства. Власти Сингапура объясняют высокий уровень вознаграждения политиков необходимостью привлекать квалифицированных специалистов и предотвращать коррупцию.