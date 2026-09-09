Премьер Сингапура получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг получит прибавку к зарплате более чем в $1 млн. Его годовое вознаграждение с 15 октября увеличится на 64% – с 2,2 млн до 3,6 млн сингапурских долларов ($2,85 млн), сообщил Reuters.