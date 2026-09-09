Премьер Норвегии заявил о приближении дрона к самолету Зеленского
Самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не был сбит беспилотником при вылете из Молдавии в Осло. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью NRK.
В канцелярии норвежского премьера уточнили, что в воздушном пространстве Молдавии возникла угроза со стороны беспилотников, из-за которой вылет Зеленского в Осло был задержан. При этом насколько близко дроны находились к самолету украинского президента, неизвестно.
Министерство обороны Молдавии сообщало о нарушении воздушного пространства страны беспилотником примерно в то время, когда должен был вылететь самолет Зеленского. Из-за угрозы также был временно закрыт один из пограничных переходов.
Зеленский прибыл в Осло 8 сентября. Во время визита он провел встречи с руководством Норвегии, в ходе которых стороны обсуждали потребности Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Также Зеленский принял участие в похоронах короля Харальда.
17 августа в Молдавии в 3 км от села Талмаза Штефан-Водского района упал и взорвался беспилотный летательный аппарат, в результате чего начался пожар.