Премьер Норвегии заявил о приближении дрона к самолету Зеленского

В канцелярии норвежского премьера уточнили, что в воздушном пространстве Молдавии возникла угроза со стороны беспилотников, из-за которой вылет Зеленского в Осло был задержан. При этом насколько близко дроны находились к самолету украинского президента, неизвестно.