В Молдавии произошел пожар из-за падения беспилотника
В Молдавии в 3 км от села Талмаза Штефан-Водского района упал и взорвался беспилотный летательный аппарат, в результате чего начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram.
«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате падения на землю летательного аппарата, который на данный момент не идентифицирован», – говорится в сообщении.
На место прибыли оперативные службы. Пострадавших в результате инцидента нет.
14 августа в 5 км от украинской границы в Румынии упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не заметили его, так как он летел на малой высоте.