Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO129,8-6,52%CNY Бирж.12,615+0,63%IMOEX2 093,22-2,02%RTSI775,65-2,56%RGBI113,29-0,85%RGBITR765,73-0,73%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Молдавии произошел пожар из-за падения беспилотника

Анна Суслова

В Молдавии в 3 км от села Талмаза Штефан-Водского района упал и взорвался беспилотный летательный аппарат, в результате чего начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдавии в Telegram.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате падения на землю летательного аппарата, который на данный момент не идентифицирован», – говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные службы. Пострадавших в результате инцидента нет.

14 августа в 5 км от украинской границы в Румынии упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не заметили его, так как он летел на малой высоте.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь