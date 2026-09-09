Певицу Настю Каменских внесли в базу сайта «Миротворец»
Участницу украинского дуэта «Потап и Настя», певицу Настю Каменских внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса.
На сайте певицу обвиняют в провокациях, участии в актах «гуманитарной агрессии» в отношении Украины, а также в «информационно-пропагандистских» мероприятиях.
Ранее Каменских в одном из интервью заявила, что из-за перехода на украинский язык у нее возникли проблемы с голосом и появилась киста. По словам певицы, в результате она на некоторое время потеряла голос.
В июне генерального директора телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?», Наталию Стеценко также внесли в базу данных сайта «Миротворец».