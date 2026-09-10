Мужчина погиб в Донецке из-за атаки украинских БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 43-летняя женщина погибла при пожаре из-за падения беспилотника на частный дом в Борисоглебске. Еще два человека были ранены, им оказали помощь на месте. При налете БПЛА также было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль.