Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS7,558-1,33%CNY Бирж.12,589-0,6%IMOEX2 270,24+0,27%RTSI836,83+0,27%RGBI113,75+0,11%RGBITR774,64+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мужчина погиб в Донецке из-за атаки украинских БПЛА

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

При ночной беспилотной атаке на Донецк в Петровском районе погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме того, в результате налета БПЛА в Куйбышевском районе был поврежден частный жилой дом.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 43-летняя женщина погибла при пожаре из-за падения беспилотника на частный дом в Борисоглебске. Еще два человека были ранены, им оказали помощь на месте. При налете БПЛА также было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь