Мужчина погиб в Донецке из-за атаки украинских БПЛА
При ночной беспилотной атаке на Донецк в Петровском районе погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Кроме того, в результате налета БПЛА в Куйбышевском районе был поврежден частный жилой дом.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 43-летняя женщина погибла при пожаре из-за падения беспилотника на частный дом в Борисоглебске. Еще два человека были ранены, им оказали помощь на месте. При налете БПЛА также было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, автобус и легковой автомобиль.