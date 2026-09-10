В Норвегии сообщили об исчезновении принца Дании

Кристиан в Норвегии сопровождал своих родителей, короля Фредерика и королеву Мэри. «Датские фотографы запечатлели, как король Фредерик и королева Мария поднимались на борт датского королевского корабля после [траурной] церемонии. <...> Но наследного принца Кристиана нигде не было видно», – говорится в материале.