В Норвегии сообщили об исчезновении принца Дании
Кронпринц Дании Кристиан тайно покинул Осло после похорон короля Норвегии Харальда V, сообщила норвежская газета Dagbladet.
Кристиан в Норвегии сопровождал своих родителей, короля Фредерика и королеву Мэри. «Датские фотографы запечатлели, как король Фредерик и королева Мария поднимались на борт датского королевского корабля после [траурной] церемонии. <...> Но наследного принца Кристиана нигде не было видно», – говорится в материале.
Dagbladet пишет, что вечером 9 сентября из аэропорта Гардермоен вылетел датский чартерный самолет. Позже датская газета Ekstra Bladet сообщила, что Кристиан вернулся в Данию, чтобы исполнять обязанности регента, пока король Фредерик и королева Мария находятся на королевском корабле.
Король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала редкая болезнь крови – гемолитическая анемия, из-за которой он был госпитализирован 17 августа. Его правление продлилось более 35 лет – Харальд V находился на троне с 17 января 1991 г.