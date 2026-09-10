Патрушев: Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине
США могут повлиять на урегулирования украинского конфликта, но им мешает Европа. Об этом корреспонденту Александру Юнашеву сообщил помощник президента России Николай Патрушев, его слова журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
«Американцы могут повлиять, но влияют не только они. Европейцы влияют в другом плане, и здесь между ними есть противоречие», – отметил Патрушев.
По его словам, Европа совершенно не заинтересована в том, чтобы на Украине наступил мир. Он также дополнил, что США, в свою очередь, мешают внутренние противоречия, поэтому России остается надеяться лишь на себя.
5 сентября спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время визита в Москву провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 сентября американские представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону итоги поездок спецпредставителей. Они были «оценены со знаком плюс».
8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американская сторона во всех контактах с Россией исходит из «реалий на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. При этом министр подчеркнул, что речь идет не о территориях, а о людях.