Патрушев: Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американская сторона во всех контактах с Россией исходит из «реалий на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. При этом министр подчеркнул, что речь идет не о территориях, а о людях.