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Патрушев: Европа мешает США урегулировать конфликт на Украине

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

США могут повлиять на урегулирования украинского конфликта, но им мешает Европа. Об этом корреспонденту Александру Юнашеву сообщил помощник президента России Николай Патрушев, его слова журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Американцы могут повлиять, но влияют не только они. Европейцы влияют в другом плане, и здесь между ними есть противоречие», – отметил Патрушев.

По его словам, Европа совершенно не заинтересована в том, чтобы на Украине наступил мир. Он также дополнил, что США, в свою очередь, мешают внутренние противоречия, поэтому России остается надеяться лишь на себя.

5 сентября спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер во время визита в Москву провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 сентября американские представители встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. 8 сентября Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону итоги поездок спецпредставителей. Они были «оценены со знаком плюс».

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что американская сторона во всех контактах с Россией исходит из «реалий на земле». Это касается итогов референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. При этом министр подчеркнул, что речь идет не о территориях, а о людях.

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