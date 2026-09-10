Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ
Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, говорится в сообщении МИДа страны.
«Алжир принял решение разорвать свои дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами после исчерпания всех средств для поддержания двусторонних отношений», – говорится в сообщении.
Причину такого решения ведомство не называет.
В конце июля президент Алжира Абдельмаджид Теббун резко высказался в адрес неназванного государства, под которым понимают ОАЭ. Он отметил, что его действия способствовали внесению нестабильности в регион, а само государство назвал «источником конфликтов и насилия». Теббун также отметил, что между арабскими странами и так существует много конфликтов, поэтому Алжир не хочет допускать ухудшения ситуации и подчеркнул, что в противном случае страна разорвала бы отношения с этим государством.