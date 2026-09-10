При пожаре в начальных школах в ДР Конго погибли не менее 20 учеников
По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в двух начальных школах в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Большинство из них умерли в результате давки, сообщила радиостанция Radio Okapi со ссылкой на представителей местных властей.
Пожар начался в близлежащем доме. Огонь перекинулся на школы, когда там шли уроки.
10 сентября у западного побережья Филиппин загорелся паром MV June Aster, погибли как минимум пять человек. 87 пассажиров пропали без вести.