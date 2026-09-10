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При пожаре в начальных школах в ДР Конго погибли не менее 20 учеников

Татьяна Мозолевская
Michael Noel / Pexels
Michael Noel / Pexels

По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в двух начальных школах в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Большинство из них умерли в результате давки, сообщила радиостанция Radio Okapi со ссылкой на представителей местных властей.

Пожар начался в близлежащем доме. Огонь перекинулся на школы, когда там шли уроки.

10 сентября у западного побережья Филиппин загорелся паром MV June Aster, погибли как минимум пять человек. 87 пассажиров пропали без вести.

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