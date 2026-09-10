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Пять человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

Инна Шульгина

У западного побережья Филиппин загорелся паром MV June Aster, погибли как минимум пять человек. 87 пассажиров пропали без вести, пишет Bloomberg со ссылкой на береговую охрану.

По словам представителя береговой охраны коммодора Ноэми Каябяб, пока спасены 42 человека. Спасательные работы продолжаются, поэтому число пропавших без вести может измениться.

Паром вышел из Манилы и находился недалеко от Корона в провинции Палаван, когда около 18:45 (13:45 мск) 9 сентября начался пожар. Причина возгорания до сих пор не установлена.

2 августа как минимум пять человек погибли и 41 пропал без вести в результате пожара на пароме у индонезийского острова Мадура. Паром перевозил 271 пассажира и члена экипажа, 225 из них на тот момент были спасены. Он следовал из Сурабаи в провинции Восточная Ява в город Макассар в провинции Южный Сулавеси.

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