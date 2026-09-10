Пять человек погибли при пожаре на пароме на Филиппинах

2 августа как минимум пять человек погибли и 41 пропал без вести в результате пожара на пароме у индонезийского острова Мадура. Паром перевозил 271 пассажира и члена экипажа, 225 из них на тот момент были спасены. Он следовал из Сурабаи в провинции Восточная Ява в город Макассар в провинции Южный Сулавеси.