Пятеро погибли после пожара на пароме у берегов Индонезии
По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести после того, как у индонезийского острова Мадура загорелся паром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальное поисково-спасательное агентство страны.
Паром перевозил 271 пассажира и члена экипажа, 225 из них были спасены. Он следовал из Сурабаи в провинции Восточная Ява в город Макассар в провинции Южный Сулавеси. Остров Мадура расположен у северо-восточного побережья Явы.
Поисково-спасательная операция продолжается. Причины возгорания пока неизвестны.
Поздно вечером 18 июля у побережья Гайаны перевернулся паром. По данным New York Post, погибли 100 человек.