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Пятеро погибли после пожара на пароме у берегов Индонезии

Ведомости

По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести после того, как у индонезийского острова Мадура загорелся паром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальное поисково-спасательное агентство страны.

Паром перевозил 271 пассажира и члена экипажа, 225 из них были спасены. Он следовал из Сурабаи в провинции Восточная Ява в город Макассар в провинции Южный Сулавеси. Остров Мадура расположен у северо-восточного побережья Явы.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины возгорания пока неизвестны.

Поздно вечером 18 июля у побережья Гайаны перевернулся паром. По данным New York Post, погибли 100 человек.

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