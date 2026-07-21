После крушения парома у берегов Гайаны погибли 27 человек
В результате крушения парома у побережья Гайаны погибли как минимум 27 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное правительство.
Судно MV Barima, которое шло из столицы Джорджтауна в деревню Порт Кайтума, перевернулось в выходные дни. На его борту находились 179 человек. Из воды достали 27 тел.
Национальная сеть связи правительства сообщила днем 20 июля, что 69 человек были спасены, еще 83 числятся пропавшими без вести.
По данным гайанского новостного портала Demerara Waves, паром перевернулся поздно вечером 18 июля.