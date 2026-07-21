Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,584-0,49%VEON-RX49,2+2,93%ARSA5,81+3,01%IMOEX2 044,98+2,21%RTSI822,58+2,21%RGBI112,08+1,48%RGBITR751,14+1,46%
Главная / Общество /

После крушения парома у берегов Гайаны погибли 27 человек

Ведомости

В результате крушения парома у побережья Гайаны погибли как минимум 27 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное правительство.

Судно MV Barima, которое шло из столицы Джорджтауна в деревню Порт Кайтума, перевернулось в выходные дни. На его борту находились 179 человек. Из воды достали 27 тел.

Национальная сеть связи правительства сообщила днем 20 июля, что 69 человек были спасены, еще 83 числятся пропавшими без вести.

По данным гайанского новостного портала Demerara Waves, паром перевернулся поздно вечером 18 июля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её