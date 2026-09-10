Иран приостановил сбор с фрахта иностранных перевозчиков нефти и газа

Приостановка сбора призвана снизить транспортные расходы и стимулировать иностранные судоходные компании возобновить перевозки в Иран и из него. Решение пока носит временный характер: оно действует до утверждения правительством окончательного перечня товаров, на которые будет распространяться сбор.