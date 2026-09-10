Иран приостановил сбор с фрахта иностранных перевозчиков нефти и газа
Иран временно приостановил взимание 10%-ного сбора с фрахта иностранных судов, перевозящих нефтяную и газовую продукцию в страну и из нее. Об этом сообщило агентство Fars, передает Reuters.
Решение принято на фоне серьезных перебоев в морском экспорте нефти из Ирана. По данным Reuters, военно-морская блокада США существенно ограничила поставки и движение танкеров.
Приостановка сбора призвана снизить транспортные расходы и стимулировать иностранные судоходные компании возобновить перевозки в Иран и из него. Решение пока носит временный характер: оно действует до утверждения правительством окончательного перечня товаров, на которые будет распространяться сбор.
9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря. Уточняется, что в случае прохода любого судна через санкционную зону «оказание любых морских, страховых и вспомогательных услуг этому судну будет прекращено».
23 апреля зампредседателя парламента Хаджи Бабаи сообщал, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. «Первый доход от пошлин на проливе Ормуз зачислен на счет Центрального банка», – сказал он.