Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за обеспечение свободного прохода торговых судов через Ормузский пролив. По его словам, Москва предпочла бы возвращение вовлеченных в ситуацию стран к ранее достигнутым договоренностям. Возможным вариантом может стать меморандум о взаимопонимании между Ираном и США либо другое соглашение, способное способствовать установлению мира.