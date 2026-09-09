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Иран ввел запретную зону для судоходства к востоку от Ормузского пролива

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря, сообщил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, слова которого передает Fars.

«Любое судно, которое пройдет через запретную зону Ормузского пролива, будет подвергнуто санкциям», – заявил он.

Уточняется, что в случае прохода любого судна через санкционную зону «оказание любых морских, страховых и вспомогательных услуг этому судну будет прекращено».

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за обеспечение свободного прохода торговых судов через Ормузский пролив. По его словам, Москва предпочла бы возвращение вовлеченных в ситуацию стран к ранее достигнутым договоренностям. Возможным вариантом может стать меморандум о взаимопонимании между Ираном и США либо другое соглашение, способное способствовать установлению мира.

В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Тегеран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические удары.

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