Песков: Россия призывает обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе

6 сентября Центральное командование армии США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о перехвате 92 коммерческих судов за время морской блокады Ирана, из строя вывели три и провели досмотр на борту двух судов. Днем ранее ВМС США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк.