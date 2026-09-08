Песков: Россия призывает обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе
Россия выступает за обеспечение свободного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, организованном Sputnik в преддверии саммита БРИКС.
По его словам, Москва считает необходимым сохранить возможность беспрепятственного движения коммерческих судов через стратегически важный водный путь. В частности, речь идет о торговых перевозчиках и нефтяных танкерах.
Пресс-секретарь президента также сказал, что Россия предпочла бы возвращение вовлеченных в ситуацию стран к ранее достигнутым договоренностям. По его словам, возможным вариантом может стать меморандум о взаимопонимании между Ираном и США либо другое соглашение, способное способствовать установлению мира.
В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические бомбардировки Ирана.
6 сентября Центральное командование армии США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о перехвате 92 коммерческих судов за время морской блокады Ирана, из строя вывели три и провели досмотр на борту двух судов. Днем ранее ВМС США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк.
Тогда же, 6 сентября, Иран заявил об ответных ударах по трем нефтяным танкерам США, а также по ряду судов, связанных с Соединенными Штатами.