Сенат Узбекистана одобрил изменение алфавита
Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении узбекского алфавита. Теперь в нем будет 28 букв и апостроф вместо 26 букв и трех сочетаний, сообщила пресс-служба минюста страны.
В обновленном алфавите изменится написание четырех букв: O‘ заменят на Ö, G‘ – на Ğ, Sh – на Ş, а Ch – на Ç. Буквосочетание Ng при этом исключат из алфавита в качестве отдельного элемента.
При разработке изменений учитывалась совместимость алфавита с цифровыми технологиями. По словам руководителя департамента развития государственного языка при кабинете министров Нодиржона Жонузокова, используемые сейчас O‘ и G‘ создают технические сложности в некоторых компьютерных программах, электронных базах данных и при использовании клавиатур.
Для новых букв планируется разработать специальные программные решения, которые позволят вводить их с помощью одной клавиши. Кроме того, власти разрабатывают программы для автоматического перевода текстов с кириллицы и действующей латиницы на обновленный алфавит.
После вступления закона в силу государственные органы, официальное делопроизводство и СМИ должны будут использовать единый утвержденный алфавит. При этом в личной переписке граждане смогут продолжить пользоваться привычным вариантом письменности.
Переход на новый алфавит будет проходить поэтапно. Ранее выданные паспорта, дипломы, свидетельства и другие документы не потребуется менять только из-за реформы. Документы, национальная валюта и ценные бумаги, оформленные до вступления закона в силу, продолжат действовать.