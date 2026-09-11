Казахстан не допустили к участию в «Евровидении»

Казахстан не был допущен к участию в конкурсе песни «Евровидение», так как страна не входит в Европейскую зону вещания, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя в организации. Об этом пишет Politico со ссылкой на Европейский вещательный союз.