Казахстан не допустили к участию в «Евровидении»
Казахстан не был допущен к участию в конкурсе песни «Евровидение», так как страна не входит в Европейскую зону вещания, не является членом Совета Европы и не имеет официального статуса наблюдателя в организации. Об этом пишет Politico со ссылкой на Европейский вещательный союз.
В союзе отметили, что государственное информационное агентство «Хабар» не соответствует требованиям для полноправного членства после того, как оно недавно подало заявку на участие в престижном ежегодном конкурсе.
По данным издания, телекомпания «Хабар», подконтрольная министерству культуры и информации Казахстана, представляла страну на детском «Евровидении» пять раз с 2018 по 2022 гг., дважды заняв второе место. Но ассоциированное членство не дает автоматического права участвовать во взрослом конкурсе.
В середине мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что РФ не соответствует нынешним условиям музыкального конкурса «Евровидение», которые являются «критериями откровенного сатанизма». Министр сделал заявление после интервью руководителя «Евровидения» Мартина Грина британской радиостанции LBC, в котором тот допустил теоретическую возможность возвращения России на конкурс.