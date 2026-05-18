Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,58+0,02%
Главная / Политика /

Лавров оценил возможное возвращение России на «Евровидение»

Ведомости

Россия не соответствует нынешним условиям музыкального конкурса «Евровидение», которые являются «критериями откровенного сатанизма». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает ТАСС.

Поводом для заявления стало недавнее интервью руководителя «Евровидения» Мартина Грина британской радиостанции LBC, в котором он допустил теоретическую возможность возвращения России на конкурс.

Министр также подчеркнул, что Россия сосредоточена на развитии гуманитарного и культурного сотрудничества в рамках других международных объединений. По словам Лаврова, Москва «прекрасно себя чувствует» в БРИКС, ШОС и других структурах с российским участием, где наряду с вопросами политики, экономики и безопасности развиваются образовательные и культурные связи.

Победителем 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария. Страну представила певица Дара с композицией Bangaranga, набравшая по итогам голосования 516 баллов – 204 от жюри и 312 от зрителей. Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте