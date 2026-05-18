Лавров оценил возможное возвращение России на «Евровидение»
Россия не соответствует нынешним условиям музыкального конкурса «Евровидение», которые являются «критериями откровенного сатанизма». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает ТАСС.
Поводом для заявления стало недавнее интервью руководителя «Евровидения» Мартина Грина британской радиостанции LBC, в котором он допустил теоретическую возможность возвращения России на конкурс.
Министр также подчеркнул, что Россия сосредоточена на развитии гуманитарного и культурного сотрудничества в рамках других международных объединений. По словам Лаврова, Москва «прекрасно себя чувствует» в БРИКС, ШОС и других структурах с российским участием, где наряду с вопросами политики, экономики и безопасности развиваются образовательные и культурные связи.
Победителем 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария. Страну представила певица Дара с композицией Bangaranga, набравшая по итогам голосования 516 баллов – 204 от жюри и 312 от зрителей. Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.