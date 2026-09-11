Авиакомпания Finnair пожаловалась на потерю доступа к небу России
Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто заявил, что после потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден менять маршруты и перераспределять ресурсы, в то время как китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом в стоимости и времени. Об этом пишет Reuters.
По словам Куусисто, авиакомпания долгое время полагалась на близость Хельсинки к Азии, чтобы перевозить пассажиров по самым коротким маршрутам между Европой и такими городами, как Пекин, Шанхай и Токио. Теперь ситуация изменилась.
«На мой взгляд, это крайне несправедливо и неравноправно», – сказал Куусисто, добавив, что перелет из Шанхая в Хельсинки отныне занимает более 12 часов, когда при доступе к небу России он длился около восьми часов.
Авиакомпания также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.
В феврале 2022 г. Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, включая Финляндию. Это стало зеркальным ответом на ограничения, которые начали вводить государства после начала военной операции на Украине.