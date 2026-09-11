Авиакомпания Finnair пожаловалась на потерю доступа к небу России

Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто заявил, что после потери доступа к российскому воздушному пространству перевозчик вынужден менять маршруты и перераспределять ресурсы, в то время как китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом в стоимости и времени. Об этом пишет Reuters.