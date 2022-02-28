Россия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран
Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Это стало зеркальным ответом на ограничения, которые начали вводить государства после начала военной операции в Донбассе.
«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении.
Ограничения наложены на перевозчиков из 28 стран Евросоюза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.
Помимо этого полеты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС, — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России, отметили в ведомстве.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она. Фон дер Ляйен также уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов.
Первыми среди европейских стран о закрытии воздушного пространства объявили 25 февраля Польша и Чехия, на следующий день аналогичные меры ввели Латвия и Эстония. 25 февраля Росавиация запретила британским самолетам входить в воздушное пространство России. Это стало ответной мерой на санкции, введенные правительством королевства против авиакомпании «Аэрофлот».
Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Так, 21 февраля Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а на следующий день подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающих в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью президент назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры, а также ввели против России финансовые, экономические и персональные санкции.