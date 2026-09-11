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Средства ПВО за ночь ликвидировали 777 БПЛА над Россией

Ксения Наумчик
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 777 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражены с вечера до 08:00 мск 11 сентября. Воздушные цели были ликвидированы над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, а также над республиками Марий Эл, Крым и Удмуртия и акваториями Черного и Каспийского морей.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи, Чебоксар, Пензы, Казани, Кирова («Победилово»), Ульяновска («Баратаевка»), Ижевска, Самары («Курумоч»), Волгограда, Махачкалы («Уйташ») и Перми («Большое Савино»). Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 90 дронов и ракет в Таганроге и Новошахтинске, а также 10 районах региона. В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА были повреждены 10 частных домов и хозпостройки. В Тарасовском районе при падении обломков загорелась сухая трава. Также обошлось без пострадавших, пожар устранен.

В Волгограде при ночной украинской ракетной атаке пострадали двое мужчин. Повреждены многоквартирный дом, обломки ракет упали на территории промпредприятия на юге города.

В Саратове были атакованы БПЛА логистический центр и хаб доставки Ozon. Сотрудники эвакуированы, начался пожар. Размещенные на объекте товары будут скрыты с витрины, их нельзя будет заказать. Часть заказов будут отменены, а часть – доставлены с других логистических центров. Ozon временно не принимает и не доставляет новые заказы клиентам в Саратове и области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате беспилотной атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура в региональном центре. Обошлось без пострадавших.

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