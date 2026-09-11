Средства ПВО за ночь ликвидировали 777 БПЛА над Россией

В Саратове были атакованы БПЛА логистический центр и хаб доставки Ozon. Сотрудники эвакуированы, начался пожар. Размещенные на объекте товары будут скрыты с витрины, их нельзя будет заказать. Часть заказов будут отменены, а часть – доставлены с других логистических центров. Ozon временно не принимает и не доставляет новые заказы клиентам в Саратове и области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате беспилотной атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура в региональном центре. Обошлось без пострадавших.