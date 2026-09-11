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Лавров: после теракта 11 сентября США пытались расширить влияние

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

США использовали международную поддержку после терактов 11 сентября для реализации геополитических планов и расширения своего присутствия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала РБК.

По его словам, Соединенные Штаты воспользовались международной солидарностью и принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию, для реализации своих геополитических планов.

Лавров связал эту политику с последующими событиями в разных странах. Он напомнил о Югославии, Ираке, Ливии, Грузии и Украине. По словам министра, после вторжения в Ирак и роспуска структур партии «БААС» бывшие военнослужащие стали искать занятие и, как утверждает Лавров, начали участвовать в создании ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Глава российского дипведомства также заявил, что разрушение Ливии привело к длительному периоду нестабильности. Он охарактеризовал перечисленные действия как «попытку однополярного мира каким-то образом зацепиться за исторические процессы».

11 сентября 2001 г. в США произошла крупнейшая в мировой истории террористическая атака. Боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек.

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