Видео рукопожатия Путина в Индии завирусилось в сети

Саммит БРИКС состоится с 11 по 13 сентября. В первый день президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Путин также выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.