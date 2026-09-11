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Видео рукопожатия Путина в Индии завирусилось в сети

Инна Шульгина
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Видеоролик, где президент России Владимир Путин пожимает руку бортпроводнице по прибытии в Индию, завирусился в индийских соцсетях. Об этом пишет Times of India.

«Прибытие президента России Владимира Путина в Индию привлекло внимание в сети после того, как видео с его теплым рукопожатием со стюардессой стало вирусным», – отметило издание, опубликовав ролик.

Путин прилетел в Индию 11 сентября для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.

Саммит БРИКС состоится с 11 по 13 сентября. В первый день президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Путин также выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.

На полях саммита БРИКС запланированы двусторонние встречи российского президента с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

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