Видео рукопожатия Путина в Индии завирусилось в сети
Видеоролик, где президент России Владимир Путин пожимает руку бортпроводнице по прибытии в Индию, завирусился в индийских соцсетях. Об этом пишет Times of India.
«Прибытие президента России Владимира Путина в Индию привлекло внимание в сети после того, как видео с его теплым рукопожатием со стюардессой стало вирусным», – отметило издание, опубликовав ролик.
Путин прилетел в Индию 11 сентября для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Президент пробудет в Нью-Дели три рабочих дня.
Саммит БРИКС состоится с 11 по 13 сентября. В первый день президент РФ встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вместе с ним российский лидер посетит выставку «Иннопром. Индия». Путин также выступит на пленарном заседании ежегодного делового форума БРИКС.
На полях саммита БРИКС запланированы двусторонние встречи российского президента с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.