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«Росатом» и страны БРИКС увеличат число строящихся энергоблоков

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Росатом» в рамках программы сотрудничества в ядерной энергетике и неядерных сферах со странами – членами и партнерами БРИКС планирует увеличить число строящихся энергоблоков большой мощности. Об этом «Известиям» заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Лихачев отметил, что с большинством стран БРИКС обсуждается также создание малых энергоблоков и исследовательских реакторов. Параллельно «Росатом» развивает сотрудничество в области индустриальных проектов, композитных материалов, 3D-печати и аддитивных технологий. Отдельно он выделил квантовое направление.

По словам главы «Росатома», с Индией уже подготовлен ряд документов по сотрудничеству в энергетике четвертого поколения и разработке реакторов на быстрых нейтронах, а также совместной работе в рамках Северного морского пути (СМП) с конкретными параметрами грузоперевозок.

25 августа Лихачев сообщил о заинтересованности Египта в развитии сотрудничества с «Росатомом» в области новых материалов и аддитивных технологий. Россия и Египет, по его данным, также рассматривают возможность расширения сотрудничества в атомной энергетике. Так, стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа». Действующий проект станции предусматривает четыре энергоблока общей мощностью 4800 МВт. АЭС строит «Росатом» в соответствии с межправительственным соглашением России и Египта, заключенным в 2015 г.

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