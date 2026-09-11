Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM40,13-3,42%CNY Бирж.12,503-0,22%IMOEX2 278,84-1,3%RTSI851,09-1,3%RGBI113,29-0,63%RGBITR771,9-0,57%
Главная / Политика /

Суд в Турции приговорил экс-мэра Стамбула к двум годам тюрьмы

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Суд в Турции приговорил бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы и запретил ему заниматься политической деятельностью. Об этом сообщил турецкий телеканал Oda TV.

Дело против Имамоглу было возбуждено из-за его высказываний в адрес бывшего главы стамбульского района Тузла Шади Языджи.

Сам Имамоглу назвал разбирательство сфабрикованным. По его словам, оно началось после того, как Языджи подал на него жалобу.

27 октября 2025 г. суд Турции выдал новый ордер на арест Имамоглу по делу о «политическом шпионаже». По тому же обвинению был арестован главный редактор канала Tele1 Мердаа Янардаг, а также советник и руководитель предвыборной кампании политика Неджати Озкан.

Имамоглу находится в заключении с марта 2025 г. В середине июля прошлого года стамбульский суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении местного прокурора, хотя тогда прокуратура настаивала на семи годах и запрете на политическую деятельность.

Читайте также:Раскол главной оппозиционной партии Турции привел к подъему новой оппозиции
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте