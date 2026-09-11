Суд в Турции приговорил экс-мэра Стамбула к двум годам тюрьмы
Суд в Турции приговорил бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум годам и одному месяцу лишения свободы и запретил ему заниматься политической деятельностью. Об этом сообщил турецкий телеканал Oda TV.
Дело против Имамоглу было возбуждено из-за его высказываний в адрес бывшего главы стамбульского района Тузла Шади Языджи.
Сам Имамоглу назвал разбирательство сфабрикованным. По его словам, оно началось после того, как Языджи подал на него жалобу.
27 октября 2025 г. суд Турции выдал новый ордер на арест Имамоглу по делу о «политическом шпионаже». По тому же обвинению был арестован главный редактор канала Tele1 Мердаа Янардаг, а также советник и руководитель предвыборной кампании политика Неджати Озкан.
Имамоглу находится в заключении с марта 2025 г. В середине июля прошлого года стамбульский суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении местного прокурора, хотя тогда прокуратура настаивала на семи годах и запрете на политическую деятельность.