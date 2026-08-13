Раскол главной оппозиционной партии Турции привел к подъему новой оппозиции

Сегодня НРП – токсичная структура, поэтому Асалыоглу не исключил серьезного снижения ее активности после намеченных в 2028 г. парламентских выборов. «Кемалисты в последние несколько десятилетий не могли рассчитывать на голоса более половины избирателей. В среднем их рейтинг находился на уровне 15–30%. Под руководством Озеля НРП сумела серьезно улучшить эти показатели, но раскол организации фактически перечеркнул ее будущее», – добавил эксперт. По мнению Асалыоглу, несмотря на наличие у Озеля и Имамоглу лидерских амбиций, они объединят свои усилия ради победы над Эрдоганом. С одной стороны, НП не желает оттолкнуть от себя протестно настроенных избирателей Стамбула, а также Анкары. С другой – за счет новой партийной структуры Имамоглу пытается сохранить рычаги влияния на турецкую политику, полагает политолог: «Сейчас НП пытается отрабатывать запрос общества на обновление партий и государства. Если партия оправдает эти надежды, то на новых выборах она вполне может рассчитывать на 40–45% голосов граждан».