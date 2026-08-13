Раскол главной оппозиционной партии Турции привел к подъему новой оппозиции

Раскол главной оппозиционной партии Турции привел к подъему новой оппозицииЭто становится проблемой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Находящийся под арестом бывший мэр Стамбула и кандидат в президенты от оппозиции Экрем Имамоглу объявил о выходе из некогда крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), где он состоял 17 лет. После раскола НРП продолжает терять своих ключевых членов.
В заявлении, опубликованном вечером 12 августа на странице его предвыборного штаба в соцсетях, политик подчеркнул, что принял такое решение из-за «ответственности перед будущим турецкой нации» и ценностями, в которые он верит. По его словам, сегодня оппозиция открывает «новый» путь к более сильной, демократичной и обнадеживающей Турции.
«Новая партия» была образована экс-председателем НРП Озгюрем Озелем 24 июля в результате раскола старейшей в стране кемалистской партии. Поводом для этого послужило майское решение апелляционного суда в Анкаре о восстановлении в должности лидера НРП ее бывшего руководителя Кемаля Кылычдароглу (руководил с 2010 по 2023 г.) на том основании, что во время выборов на партийном съезде в 2023 г. Озель якобы использовал незаконные методы.
Вместе с Озелем в новообразованную партию из НРП вошел 91 депутат Великого национального собрания Турции (ВНСТ; однопалатный парламент из 600 депутатов), в результате чего кемалисты лишились статуса крупнейшей оппозиционной фракции (в НРП остались 44). Кроме них ряды НП пополнили еще свыше 230 мэров и руководителей муниципалитетов, а также 265 бывших депутатов ВНСТ. Несмотря на создание НП, Озель пообещал бороться за восстановление своего лидерства в НРП в суде.
Имамоглу находится в заключении в тюрьме Мармара в Стамбуле с марта 2025 г. Его обвиняют в коррупции и организации преступной организации в бытность его руководства Стамбулом. Политик все обвинения отрицает. Кроме этого Стамбульский университет аннулировал у него диплом о высшем образовании под предлогом нарушений, что лишает его возможности выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.
Раскол среди оппозиционных политиков неожиданно привел к росту популярности НП. По данным социологов из компании ANK-AR, за нее потенциально готовы проголосовать 34,8% избирателей, тогда как за правящую Партию справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана лишь 29,4%. Опрос компании Metropoll Research демонстрирует рейтинг НП на уровне 30,3%, а ПСР – 22,4%. В исследовании компании Gundemar НП – 38,5%, ПСР – 27,4%. Во всех этих опросах некогда вторая по значимости НРП не входит даже в пятерку по популярности политических организаций, а ее рейтинг варьируется от 3 до 4%. Опросы были опубликованы 13 августа.
Расчет турецких властей на серьезное ослабление оппозиции за счет судебного давления не оправдался, заметил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Напротив, отмечает эксперт, произошла консолидация оппозиционно настроенных граждан вокруг новой политической структуры, а ее поддержка бывшим мэром Имамоглу потенциально создаст только проблемы для правящей партии. «Озель и Имамоглу оба настроены на перемены. Хотя по факту последний более популярен среди турецких избирателей, в случае недопуска его до выборов он, вероятно, обеспечит перетекание голосов в пользу Озеля», – считает политолог.
Имамоглу во время внутрипартийного конфликта в НРП изначально выступил против Кылычдароглу, а после раскола ожидал подходящего момента для объявления выхода из партии, предположил гендиректор турецкого Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу.
Турецкое общество столкнулось с серьезной поляризацией, несмотря на снижение популярности ПСР из-за сложной в стране экономической ситуации, сам Эрдоган по-прежнему может рассчитывать на поддержку избирателей в небольших городах и сельской местности, говорит Садыгзаде. В первую очередь, они, по словам эксперта, указывают на рост влияния Турции в глобальной политике, что придает им чувство гордости за свою страну. Ради этого они готовы закрывать глаза на текущие внутренние проблемы, которые они считают временными.
Сегодня НРП – токсичная структура, поэтому Асалыоглу не исключил серьезного снижения ее активности после намеченных в 2028 г. парламентских выборов. «Кемалисты в последние несколько десятилетий не могли рассчитывать на голоса более половины избирателей. В среднем их рейтинг находился на уровне 15–30%. Под руководством Озеля НРП сумела серьезно улучшить эти показатели, но раскол организации фактически перечеркнул ее будущее», – добавил эксперт. По мнению Асалыоглу, несмотря на наличие у Озеля и Имамоглу лидерских амбиций, они объединят свои усилия ради победы над Эрдоганом. С одной стороны, НП не желает оттолкнуть от себя протестно настроенных избирателей Стамбула, а также Анкары. С другой – за счет новой партийной структуры Имамоглу пытается сохранить рычаги влияния на турецкую политику, полагает политолог: «Сейчас НП пытается отрабатывать запрос общества на обновление партий и государства. Если партия оправдает эти надежды, то на новых выборах она вполне может рассчитывать на 40–45% голосов граждан».