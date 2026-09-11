Младший сын Лукашенко проходит службу в армии
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай проходит службу в белорусской армии. Об этом белорусский лидер заявил журналистам, передает «БелТА».
Белорусский лидер не уточнил, где именно его сын проходит службу, но отметил, что в самом сложном подразделении. При этом Николай, по словам президента, продолжает заниматься учебой в свободное от службы время.
Основным направлением дальнейшего образования младшего сына главы белорусского государства остается биотехнология. Именно этот профиль Николай изучал в вузе.
В августе 2025 г. Лукашенко в интервью американскому журналу Time опроверг слухи о том, что его младший сын может стать его преемником на посту главы государства. По словам президента, такие вопросы могут задеть самого Николая. Белорусский президент отмечал, что сын поддерживает его действия, но при этом «в меру какой-то оппозиционный», интересуется политикой и «разбирается во всем».