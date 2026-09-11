Младший сын Лукашенко проходит службу в армии

В августе 2025 г. Лукашенко в интервью американскому журналу Time опроверг слухи о том, что его младший сын может стать его преемником на посту главы государства. По словам президента, такие вопросы могут задеть самого Николая. Белорусский президент отмечал, что сын поддерживает его действия, но при этом «в меру какой-то оппозиционный», интересуется политикой и «разбирается во всем».