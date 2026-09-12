Для Путина в Нью-Дели приготовили шоколадных матрешек

Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС, который проходит 11–13 сентября. В первый день визита он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего они вместе посетили промышленную выставку «Иннопром. Индия».