Для Путина в Нью-Дели приготовили шоколадных матрешек
Отель ITC Maurya в Нью-Дели подготовил специальное угощение для президента России Владимира Путина, который прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил телеканал NDTV.
По данным отеля, для российского лидера приготовили изящную коллекцию шоколадных матрешек. Как отметили в ITC Maurya, этот десерт символизирует наследие, традиции, преемственность и единство российского народа.
В меню также включена шоколадная скульптура, изображающая архитектуру страны.
Для Путина также подготовили специальное индийское традиционное сладкое ассорти, а в дополнение к нему – коллекцию шоколадных бонбонов с индийскими специями, включая кардамон, шафран, розу, имбирь и фенхель.
Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС, который проходит 11–13 сентября. В первый день визита он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего они вместе посетили промышленную выставку «Иннопром. Индия».