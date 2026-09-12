Россия ударила по металлургическим заводам в Днепропетровске и Кривом Роге
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по предприятиям украинской металлургии и портовой инфраструктуре, сообщило Минобороны России.
Поражены предприятия металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.
Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали разгрузку и хранение грузов военного назначения, а также значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину.
Накануне в результате ночных ударов ВС РФ поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ. Дата-центр «Би-мобайл» использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также для обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ. На складе «Новой почты» в Хмельницком хранились и распределялись беспилотники и комплектующие.