Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI852,84-1,1%RGBI112,97-0,91%CNY Бирж.12,515-0,12%IMOEX2 281,04-1,21%RGBITR769,76-0,85%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия ударила по металлургическим заводам в Днепропетровске и Кривом Роге

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками по предприятиям украинской металлургии и портовой инфраструктуре, сообщило Минобороны России.

Поражены предприятия металлургической промышленности, обеспечивающие производство продукции военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали разгрузку и хранение грузов военного назначения, а также значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину.

Накануне в результате ночных ударов ВС РФ поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ. Дата-центр «Би-мобайл» использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также для обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ. На складе «Новой почты» в Хмельницком хранились и распределялись беспилотники и комплектующие.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь