Россия ударила по металлургическим заводам в Днепропетровске и Кривом Роге

Накануне в результате ночных ударов ВС РФ поразили «Новую почту», дата-центр и завод по ремонту техники ВСУ. Дата-центр «Би-мобайл» использовался для хранения, обработки и передачи данных, в том числе разведывательных, а также для обеспечения работы сетевого оборудования ВСУ. На складе «Новой почты» в Хмельницком хранились и распределялись беспилотники и комплектующие.