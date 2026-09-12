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В Болгарии загорелся оружейный завод

Ася Султанова

В Болгарии на складе боеприпасов оружейного завода ЕMCO в районе села Горни Вырпища произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на одного из директоров компании Славчо Димиева.

В районе находится 11 складов. Пожар начался с одного объекта, затем были затронуты еще два рядом. Как пишет издание, воспламенились боеприпасы, на месте слышалась серия взрывов. Обошлось без пострадавших. На складах были два охранника, они вовремя покинули территорию.

Район полностью оцеплен силами полиции и пожарных для обеспечения безопасности местного населения. Из-за риска продолжающихся детонаций территория обследуется с помощью дрона, чтобы установить точный масштаб ущерба и оценить, когда расчеты смогут безопасно приступить к полной ликвидации огня. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии более километра от объекта.

Это уже второй пожар на объекте военного завода ЕМCО за последний месяц. Предыдущий произошел 10 августа на производственной базе компании близ села Белица. За ним последовала серия взрывов.

13 августа на итальянском оборонном заводе Knds Ammo Italy в городе Коллеферро произошел пожар, за которым последовал взрыв.

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