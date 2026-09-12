В Болгарии загорелся оружейный завод

В районе находится 11 складов. Пожар начался с одного объекта, затем были затронуты еще два рядом. Как пишет издание, воспламенились боеприпасы, на месте слышалась серия взрывов. Обошлось без пострадавших. На складах были два охранника, они вовремя покинули территорию.