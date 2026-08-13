Под Римом взорвался завод боеприпасов

В мае во время подготовки к параду в честь Дня республики в Риме взорвалась пиротехника, из-за чего несколько лошадей вырвались из-под контроля и чуть не убили четырех человек. Животные вырвались из комплекса Терм Каракаллы, где проходят репетиции парада на проспекте Императорских форумов. Ранения получили трое военных и сотрудница полиции, которые пытались их остановить. Также повреждения получили несколько припаркованных машин.