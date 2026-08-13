Под Римом взорвался завод боеприпасов
На итальянском оборонном заводе Knds Ammo Italy в городе Коллеферро произошел пожар, за которым последовал взрыв. Об этом сообщило агентство ANSA.
Как сказано в публикации, предприятие производит боеприпасы среднего и крупного калибра для наземной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмических носителей. Инцидент, предположительно, произошел в цехе прессования порохов, уточнило агентство.
На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, однако к тушению огня они пока не приступали. По предварительным данным, доступ к очагу пожара осложнен.
В мае во время подготовки к параду в честь Дня республики в Риме взорвалась пиротехника, из-за чего несколько лошадей вырвались из-под контроля и чуть не убили четырех человек. Животные вырвались из комплекса Терм Каракаллы, где проходят репетиции парада на проспекте Императорских форумов. Ранения получили трое военных и сотрудница полиции, которые пытались их остановить. Также повреждения получили несколько припаркованных машин.
В июле 2025 г. при взрыве на заправке в Риме пострадали больше 20 человек. Среди раненых оказались в основном спасатели и полицейские. Как сообщило издание Fanpage, причиной взрыва стал грузовик, который врезался в трубопровод. Повреждения получили несколько зданий и десятки машин.