Более 20 человек пострадали при взрыве на заправке в Риме
По данным издания, на месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Среди раненых в основном спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, взрыв произошел после того, как в трубопровод врезался грузовик. Были повреждены несколько зданий и десятки автомобилей. ЧП заинтересовалась прокуратура. За ситуацией следит премьер-министр Джорджа Мелони.
По данным Corriere Della Sera, взрыв произошел в 08:18 (09:18 мск). Он затронул район, где расположены детский сад и спортивный клуб. Фрагменты кровли заправки пролетели на расстояние 300 м.