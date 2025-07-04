Более 20 человек пострадали при взрыве на заправке в Риме

По данным издания, на месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Среди раненых в основном спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Предположительно, взрыв произошел после того, как в трубопровод врезался грузовик. Были повреждены несколько зданий и десятки автомобилей. ЧП заинтересовалась прокуратура. За ситуацией следит премьер-министр Джорджа Мелони.