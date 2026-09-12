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Аэропорт Брюсселя приостановил полеты из-за сообщения о дроне

Ася Султанова

Воздушное движение над брюссельским аэропортом было ненадолго нарушено после сообщения о дроне. Об этом сообщает HLN. Cамолеты не могли приземлиться в течение 20 минут вечером 11 сентября – с 21:50 по местному времени (22:50 мск) до 22:10 (23:10 мск). Поскольку ничего обнаружено не было, воздушное пространство затем снова открыли.

По данным аэропорта, были перенаправлены три рейса. Два борта ушли в Остенде, один – в Льеж. Другие рейсы, как утверждается, задержек не понесли.

5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли БПЛА. Примерно через 20 минут второй дрон, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе последнего на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпцига. ФРГ возложила ответственность на Россию.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, инцидент с БПЛА в Лейпциге является заранее спланированным маневром, рассчитанным на усиление напряженности. 7 сентября МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. На территории России также закрываются все немецкие культурные Центры имени Гете. Их сотрудникам предписано выехать из страны до 13 сентября. Такой шаг стал ответом на решение ФРГ закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине, а также ужесточить въезд для россиян.

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